Росіяни обстрілюють Харків, усі в укриття – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги.

Реклама:

Окупанти наносять удари по Харкову".

Нагадаємо:

У ніч на 16 серпня о 02:15 росіяни обстріляли п'ять із дев'яти районів Харкова.

У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву.