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Росіяни обстрілюють Харків, усі в укриття – ОВА

Альона Мазуренко Вівторок, 16 серпня 2022, 17:22
Росіяни обстрілюють Харків, усі в укриття – ОВА
ілюстративне ФОТО обстрілів Харкова, TELEGRAM мера ТЕРЕХОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги.

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Окупанти наносять удари по Харкову".

Нагадаємо: 

  • У ніч на 16 серпня о 02:15 росіяни обстріляли п'ять із дев'яти районів Харкова.
  • У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву. 

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Теми: ХарківобстрілРосія
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