Росіяни обстрілюють Харків, усі в укриття – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги.

Окупанти наносять удари по Харкову".

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