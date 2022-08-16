Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер

У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова.

Джерело: міський голова Харкова

Деталі: За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

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Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.

Про постраждалих інформації наразі немає.

У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.

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Що передувало: Терехов повідомляв, що російські окупанти обстрілюють місто із артилерії і закликав всіх перебувати в укриттях.

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