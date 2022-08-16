Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер
Вівторок, 16 серпня 2022, 04:20
У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова.
Джерело: міський голова Харкова
Деталі: За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.
Про постраждалих інформації наразі немає.
У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.
Що передувало: Терехов повідомляв, що російські окупанти обстрілюють місто із артилерії і закликав всіх перебувати в укриттях.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- 15 серпня російські окупанти вдарили по харківському житловому масиву Салтівка, 5 людей поранені, 2 знаходяться у важкому стані, 1 людині надана допомога на місці. Одна з поранених під час обстрілу померла в лікарні.
- У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву.