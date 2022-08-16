Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер
Вівторок, 16 серпня 2022, 04:20
У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова.
Джерело: міський голова Харкова
Деталі: За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
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Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.
Про постраждалих інформації наразі немає.
У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.
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Що передувало: Терехов повідомляв, що російські окупанти обстрілюють місто із артилерії і закликав всіх перебувати в укриттях.
Нагадаємо:
- 15 серпня російські окупанти вдарили по харківському житловому масиву Салтівка, 5 людей поранені, 2 знаходяться у важкому стані, 1 людині надана допомога на місці. Одна з поранених під час обстрілу померла в лікарні.
- У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву.