Россияне обстреливают Харьков, все в укрытие – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги".

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Оккупанты наносят удары по Харькову".

Напомним:

В ночь на 16 августа в 02:15 россияне обстреляли пять из девяти районов Харькова.

В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.