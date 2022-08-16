Россияне обстреливают Харьков, все в укрытие – ОВА
Вторник, 16 августа 2022, 17:22
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.
Источник: Синегубов в Telegram
Дословно: "Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги".
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Оккупанты наносят удары по Харькову".
Напомним:
- В ночь на 16 августа в 02:15 россияне обстреляли пять из девяти районов Харькова.
- В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.
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