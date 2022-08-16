Россияне обстреливают Харьков, все в укрытие – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги".

Оккупанты наносят удары по Харькову".

Напомним: