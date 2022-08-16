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Після вибухів у Криму Зеленський звернувся до "наших людей" на окупованих територіях

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 22:14
Після вибухів у Криму Зеленський звернувся до наших людей на окупованих територіях
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав цивільних мешканців на окупованих Росією територіях не наближатися до військових об’єктів і складів із боєприпасами.   

Джерело: зведення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.

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Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство".

Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них".

Передісторія: На Кримському мосту 16 серпня в окупованому Криму зафіксували новий рекорд добового трафіку – 15 серпня в обидві сторони проїхало 38 тисяч 297 автомобілів.

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Теми: ЗеленськийКримРосія
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