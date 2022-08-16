Вибухи у Криму: на керченському мосту – рекордний трафік
Вівторок, 16 серпня 2022, 17:34
На кримському мосту в окупованому Криму зафіксували новий рекорд добового трафіку – 15 серпня в обидві сторони проїхало 38 тисяч 297 автомобілів.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на російське дорожнє агентство "Тамань"
Деталі: Скільки машин виїхало з Криму та скільки заїхало, не уточнюється.
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За даними видання, попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року – 37 тисяч 374 транспортні засоби.
Передісторія:
- Вранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи і було видно вогонь. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.
- Окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб. Представниця президента в АРК Крим Таміла Ташева повідомила, що на виїзд із Криму утворилися величезні черги, оскільки окупанти втікають з півострова.
- Пізніше стало відомо, що залізниця на півночі окупованого Криму пошкоджена через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, і потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ, і додав, що знищення російських складів зі зброєю триватиме до повної деокупації українських територій.
- За інформацією The New York Times, до ранкових вибухів на складі під Джанкоем в Криму причетний елітний український військовий підрозділ.
- В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці також прогриміли вибухи.
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