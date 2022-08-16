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Вибухи у Криму: на керченському мосту – рекордний трафік

Ірина БалачукВівторок, 16 серпня 2022, 17:34
Кримський міст. Фото РИА Новости

На кримському мосту в окупованому Криму зафіксували новий рекорд добового трафіку – 15 серпня в обидві сторони проїхало 38 тисяч 297 автомобілів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на російське дорожнє агентство "Тамань"

Деталі: Скільки машин виїхало з Криму та скільки заїхало, не уточнюється.

За даними видання, попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року – 37 тисяч 374 транспортні засоби.

Передісторія: 

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Теми: Кримвибухокупація
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