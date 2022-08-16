После взрывов в Крыму Зеленский обратился к "нашим людям" на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал гражданских жителей на оккупированных Россией территориях не приближаться к военным объектам и складам с боеприпасами.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Каждый день и ночью мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.

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Причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, очень разные, в частности, цитирую определение самих оккупантов, "головотяпство".

Но смысл у них всех один: уничтожение логистики окупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у окупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя чувствует, что Крым – не место для них".

Предыстория: На Крымском мосту 16 августа в оккупированном Крыму зафиксировали новый рекорд суточного трафика – 15 августа в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей.

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