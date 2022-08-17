Обстріл Миколаєва: дві ракети поцілили в університет

Російські загарбники під час нічних обстрілів Миколаєва поцілили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи.



А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти".

Фото з Telegram Сєнкевича

Деталі: За словами мера, на момент обстрілу в університеті був лише охоронець – він не постраждав.



Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

Фото з Telegram Сєнкевича

Сєнкевич додав, що усім, кому потрібно, безкоштовно видадуть плівку та ОСБ-плити.



Станом на 8 ранку комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Передісторія:

Уночі 17 серпня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у різних районах міста прогриміли вибухи, є влучання у цивільні об’єкти та пошкодження житлових будинків.