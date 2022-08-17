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Обстріл Миколаєва: дві ракети поцілили в університет

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 08:18
ФОТО З TELEGRAM СЄНКЕВИЧА 

Російські загарбники під час нічних обстрілів Миколаєва поцілили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи.

А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти". 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Деталі: За словами мера, на момент обстрілу в університеті був лише охоронець – він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Сєнкевич додав, що усім, кому потрібно, безкоштовно видадуть плівку та ОСБ-плити.

Станом на 8 ранку комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Передісторія: 

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Теми: Миколаїввійнаосвіта
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