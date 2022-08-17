Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет

Российские захватчики во время ночных обстрелов Николаева попали ракетами в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.

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Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения".

Фото из Telegram СЕнкевича

Детали: По словам мэра, на момент обстрела в университете был только охранник – он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив вуза.

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Сенкевич добавил, что всем, кому нужно, бесплатно выдадут пленку и ОСБ-плиты.

Фото Из Telegram СЕнкевича

По состоянию на 8 утра коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

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