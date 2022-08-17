Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет
Российские захватчики во время ночных обстрелов Николаева попали ракетами в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: "Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.
Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения".
Детали: По словам мэра, на момент обстрела в университете был только охранник – он не пострадал.
Обломками и ударной волной повреждены дома напротив вуза.
Сенкевич добавил, что всем, кому нужно, бесплатно выдадут пленку и ОСБ-плиты.
По состоянию на 8 утра коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.
Предыстория:
- Ночью 17 августа мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в разных районах города прогремели взрывы, есть попадания в гражданские объекты и повреждения жилых домов.