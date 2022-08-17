Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 08:18
Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА 

Российские захватчики во время ночных обстрелов Николаева попали ракетами в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.

Реклама:

Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения". 

 
Фото из Telegram СЕнкевича 

Детали: По словам мэра, на момент обстрела в университете был только охранник – он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив вуза.

ВИДЕО ДНЯ

Сенкевич добавил, что всем, кому нужно, бесплатно выдадут пленку и ОСБ-плиты. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

По состоянию на 8 утра коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Предыстория:

Темы: Николаеввойнаобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: