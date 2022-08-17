Обстрел Николаева: две ракеты попали в университет

Российские захватчики во время ночных обстрелов Николаева попали ракетами в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.

Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения".

Фото из Telegram СЕнкевича

Детали: По словам мэра, на момент обстрела в университете был только охранник – он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив вуза.

Сенкевич добавил, что всем, кому нужно, бесплатно выдадут пленку и ОСБ-плиты.

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Фото Из Telegram СЕнкевича

По состоянию на 8 утра коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

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