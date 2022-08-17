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Окупанти знову викрали голову громади на Херсонщині – заступник голови облради

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 11:19
Світлана Коротун. Фото з Fаcebook Верхньорогачицької селищної ради Херсонської області

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти знову викрали голову територіальної громади на Херсонщині.

Джерело: Соболевський у Telegram

Пряма мова Соболевсього: "16.08.2022 близько 11:00 з власного будинку була викрадена голова Верхньорогачицької ОТГ Коротун Світлана Іванівна. Її було вивезено в невідомому напрямку, ймовірно в Каховку".

Деталі: За словами представника облради, Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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