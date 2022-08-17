Окупанти знову викрали голову громади на Херсонщині – заступник голови облради
Середа, 17 серпня 2022, 11:19
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти знову викрали голову територіальної громади на Херсонщині.
Джерело: Соболевський у Telegram
Пряма мова Соболевсього: "16.08.2022 близько 11:00 з власного будинку була викрадена голова Верхньорогачицької ОТГ Коротун Світлана Іванівна. Її було вивезено в невідомому напрямку, ймовірно в Каховку".
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Деталі: За словами представника облради, Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила.
Передісторія:
- Вранці 9 квітня повідомлялося, що окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова із Херсона.
- 13 квітня стало відомо, що російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.
- 1 травня депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідомив, що росіяни викрали старосту села Зміївка.
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