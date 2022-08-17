Оккупанты снова похитили главу общины в Херсонской области – заместитель главы облсовета

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что российские оккупанты снова похитили главу территориальной общины на Херсонщине.

Источник: Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "16.08.2022 около 11:00 из собственного дома была похищена глава Верхнерогачицкой ОТО Коротун Светлана Ивановна. Она была вывезена в неизвестном направлении, вероятно в Каховку".

Детали: По словам представителя облсовета, Коротун все предложения сотрудничать с россиянами отклонила.

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