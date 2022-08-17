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Окупанти Маріуполя вигадали схему "легалізації" вкрадених авто – міськрада

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 11:59
Фото: Маріупольська міськрада

Окупанти вигадали спосіб красти автомобілі жителів Маріуполя, ставлячи на "особливий облік" машини без відповідних документів.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно: "Тепер у місті дозволено поставити "на особливий облік" машини на які, через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи".

Деталі: Таким чином окупанти та місцеві колаборанти розв’язали собі руки для наживи, прикриваючись вигаданою схемою, а по суті продовжуючи красти транспортні засоби маріупольців, які полишили місто.

Що було раніше: У липні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти позбавили громадян України права власності на нерухомість у місті.

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Теми: війнаМаріупольокупація
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