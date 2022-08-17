Оккупанты Мариуполя придумали схему "легализации" угнанных авто – горсовет
Среда, 17 августа 2022, 11:59
Оккупанты придумали способ красть автомобили жителей Мариуполя, ставя на "особый учет" машины без соответствующих документов.
Источник: Мариупольский горсовет в Telegram
Дословно: "Теперь в городе разрешено поставить "на особый учет" машины на которые, из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы".
Детали: Таким образом, оккупанты и местные коллаборанты развязали себе руки для наживы, прикрываясь выдуманной схемой, а по сути продолжая воровать транспортные средства мариупольцев, покинувших город.
Что предшествовало: В июле советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе.
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