Оккупанты Мариуполя придумали схему "легализации" угнанных авто – горсовет

Оккупанты придумали способ красть автомобили жителей Мариуполя, ставя на "особый учет" машины без соответствующих документов.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Теперь в городе разрешено поставить "на особый учет" машины на которые, из-за войны потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы".

Реклама:

Детали: Таким образом, оккупанты и местные коллаборанты развязали себе руки для наживы, прикрываясь выдуманной схемой, а по сути продолжая воровать транспортные средства мариупольцев, покинувших город.

Что предшествовало: В июле советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе.