У Курській області вибухнув "Камаз" російських військових – ЗМІ

У Курській області Російської Федерації 16 серпня підірвалася вантажівка "Камаз" із військовослужбовцями.

Джерело: Baza

Дослівно: "У Курській області вибухнув "Камаз" ЗС РФ – імовірно, він наїхав на протитанкову міну. Загинув один військовослужбовець, ще двох госпіталізували.

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Інцидент стався вчора о третій годині дня між селищем Новий Шлях та селом Волфіно поряд із кордоном. Того ж дня двох поранених направили до лікарні".

Цьому передувало: Напередодні Baza повідомляла, що 16 серпня у Курській області РФ невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні поїзди.