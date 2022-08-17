В Курской области взорвался "Камаз" российских военных – СМИ
Среда, 17 августа 2022, 12:09
В Курской области Российской Федерации 16 августа подорвался грузовик "Камаз" с военнослужащими.
Источник: Baza
Дословно: "В Курской области взорвался "Камаз" ВС РФ – предположительно, он наехал на противотанковую мину. Погиб один военнослужащий, ещё двоих госпитализировали.
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Инцидент произошёл вчера в три часа дня между посёлком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей. В тот же день двоих раненых направили в больницу".
Этому предшествовало: Накануне Baza сообщала, что 16 августа в Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой ходят только грузовые поезда.