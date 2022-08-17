В Курской области взорвался "Камаз" российских военных – СМИ

В Курской области Российской Федерации 16 августа подорвался грузовик "Камаз" с военнослужащими.

Источник: Baza

Дословно: "В Курской области взорвался "Камаз" ВС РФ – предположительно, он наехал на противотанковую мину. Погиб один военнослужащий, ещё двоих госпитализировали.

Инцидент произошёл вчера в три часа дня между посёлком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей. В тот же день двоих раненых направили в больницу".

Этому предшествовало: Накануне Baza сообщала, что 16 августа в Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой ходят только грузовые поезда.