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В Курской области взорвался "Камаз" российских военных – СМИ

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 12:09

В Курской области Российской Федерации 16 августа подорвался грузовик "Камаз" с военнослужащими. 

Источник: Baza

Дословно: "В Курской области взорвался "Камаз" ВС РФ – предположительно, он наехал на противотанковую мину. Погиб один военнослужащий, ещё двоих госпитализировали. 

Инцидент произошёл вчера в три часа дня между посёлком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей. В тот же день двоих раненых направили в больницу".

Этому предшествовало: Накануне Baza сообщала, что 16 августа в Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой ходят только грузовые поезда.

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Темы: Росcиявойна
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