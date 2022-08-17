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Повітряники завдали десяток авіаударів по позиціях ворога і збили Ка-52

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 12:34
Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

За добу 16 серпня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили ЗСУ: "Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.

Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52".

Деталі: Повітряники повідомили, що всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Передісторія:

  • 14 серпня повідомлялось, що за вихідні зенітники знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор".
  • 15 серпня у Донецькій області зенітники Збройних сил збили ще один вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

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Теми: Українавійнаавіа
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