Повітряники завдали десяток авіаударів по позиціях ворога і збили Ка-52

За добу 16 серпня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала близько десяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили ЗСУ: "Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.



Окрім того зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52".

Деталі: Повітряники повідомили, що всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках.

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