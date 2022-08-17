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Воздушники нанесли десяток авиаударов по позициям врага и сбили Ка-52

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 12:34
Воздушники нанесли десяток авиаударов по позициям врага и сбили Ка-52
Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

За сутки 16 августа ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла около десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупантов, а также сбила вражеский вертолет Ка-52.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы ВСУ: "Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника.

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Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52".

Детали: Воздушники сообщили, что все цели уничтожены в Запорожском и Донецком направлениях.

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Темы: Украинавойнаавиа
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