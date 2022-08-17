Воздушники нанесли десяток авиаударов по позициям врага и сбили Ка-52

За сутки 16 августа ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла около десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупантов, а также сбила вражеский вертолет Ка-52.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы ВСУ: "Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52".

Детали: Воздушники сообщили, что все цели уничтожены в Запорожском и Донецком направлениях.

Предыстория:

14 августа сообщалось, что украинские зенитчики за уик-энд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

15 августа в Донецкой области зенитчики Вооруженных сил сбили еще один вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.