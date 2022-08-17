В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "очень острых событий".

Источник: представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Юсова: "Об отступлении и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом.

В ближайшее время, конечно, будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам – сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя, безусловно, и этот фактор надо учитывать".

Детали: Он напомнил, что разведка и раньше сообщала, что "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте".

По словам Юсова, "глобальные и стратегические задачи Путина, как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились, но за все время полномасштабного наступления сама Россия все дальше от достижения этих целей".

Представитель ГУР добавил, что война продолжается и почти по всей линии столкновения идут активные боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: