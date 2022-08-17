Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 14:51
Фото Генерального штаба ВСУ c Facebook

Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "очень острых событий".

Источник: представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Юсова: "Об отступлении и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом.

В ближайшее время, конечно, будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам – сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя, безусловно, и этот фактор надо учитывать".

Детали: Он напомнил, что разведка и раньше сообщала, что "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте".

По словам Юсова, "глобальные и стратегические задачи Путина, как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились, но за все время полномасштабного наступления сама Россия все дальше от достижения этих целей".

Представитель ГУР добавил, что война продолжается и почти по всей линии столкновения идут активные боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: разведкаРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

Все новости...
разведка
Джанкой – ключевой узел для российских операций на юге Украины – разведка Британии
Washington Post обнародовал новые данные о секретных планах Путина перед вторжением в Украину
Флот РФ прижался к Крыму и не имеет эффективного контроля над морем - разведка Британии
Последние новости
03:00
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
22:43
видеоЗеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
Все новости...