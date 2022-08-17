Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Довічна пенсія та санаторій": ЗМІ дізналися, що обіцяє РФ учасникам "добробатів" в Україні

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 15:42
Окупанти, фото Сили оборони Запорізького краю

У регіонах РФ продовжують формувати "добровольчі батальйони" для відправки в Україну, обіцяючи учасникам довічні пенсії для всіх членів сім'ї, санаторій, зарахування дітей до університетів, 10 млн руб за поранення у бою та ще стільки ж – за смерть.

Джерело: "Медуза" з посиланням на аудіозапис із зустрічі потенційних добровольців із військовим комісаріатом у Томській області Росії

Деталі: Один із працівників підприємства у Томській області передав ЗМІ запис із зустрічі з представниками військкомату, які агітували томичів стати учасниками батальйону "Тоян".

За словами співрозмовника "Медузи", їм пропонували підписати контракт на шість місяців і на добровільних засадах піти в тил. У батальйон набирають чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань. У військкоматі зазначили, що служба буде особливо "привабливою" для тих, хто не дослужив до кінця в армії, або з ким Міноборони чи Росгвардія розірвали контракт.

Пряма мова: "Таких кандидатів навіть зі знятою, погашеною статтею (судимістю - ред.) теж розглядаємо.

Батальйон формується зараз дуже швидко. Набір буде припинено приблизно за тиждень, можливо, десять днів. Бо кандидати йдуть. Швидко, швидко йде набір".

Деталі: Військкомат дав присутнім "100-відсоткову" гарантію, що службу "Тояна" проходитиме лише в тилу, і на передову добровольців ніхто не відправить, оскільки "це прописано у контракті".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Завданням цього батальйону є тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони відносяться до матеріально-технічного забезпечення. Ось такий батальйон нам дістався".

 

Деталі: Судячи з аудіозапису зустрічі, перед відправкою до України вони пройдуть щонайменше двотижневу підготовку. Учасників забезпечують формою, обмундируванням, "познайомлять із технікою та об'єктами, де проходитиме служба".

Військовослужбовцям обіцяють виплачувати щомісяця близько 220 тисяч рублів (133 тисячі гривень). Суму розраховують виходячи із звання та надбавок від регіональної влади.

Далі, за інформацією "Медузи", добровольцям обіцяють статус учасників бойових дій і всі належні пільги, зокрема довічну пенсію, щорічне санаторно-курортне лікування і для добровольця, і для його сім'ї, а також позаконкурсне зарахування дітей на бюджетні місця до університетів. Добровольців також запевняють, що якщо вони повернуться, то одразу будуть прийняті назад на роботу.

У разі поранення військовослужбовцю обіцяють близько 5-10 мільйонів рублів, а у разі смерті - 5 мільйонів рублів від президента РФ, страховку близько 3 мільйонів 900 тисяч рублів і ще виплату теж близько 3 мільйонів рублів. 

Також, за словами представника військкомату, у Новосибірській області зараз формується іменний батальйон "спецназу", проте жителі Томської області потрапити до нього не можуть.

Передісторія: 

  • У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".
  • Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіямобілізація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Динамо" програло "Бенфіці" у плей-офф кваліфікації ЛЧ

"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше

Росіяни обстріляли Харків: горить житловий будинок, 7 загиблих

Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

фотоГенсек ООН прибув до Львова

Усі новини...
Росія
Окупанти встановили КПП перед в’їздом на Керченський міст у Криму
У Німеччині очікують активізації російської пропаганди і шпигунів у найближчі місяці
В Смоленській області Росії вирішили "потренуватися" вручати повістки
Останні новини
04:05
Кулеба закликав дати більше зброї Україні після удару РФ по Харкову
03:00
ЗМІ: У Росії вибрали мера Краснодара на роль "очільника" окупованої Харківщини
02:11
У Кабулі прогримів потужний вибух під час молитви в мечеті
01:22
Херсонщина: ЗСУ знищили російський склад в Білогірці
00:40
Доба на Сумщині: Було 15 обстрілів від росіян, пошкоджено школу і будинок культури
00:01
"Динамо" програло "Бенфіці" у плей-офф кваліфікації ЛЧ
23:44
У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху: вони могли не чути тривоги
23:27
Президент озвучив напрямки, де тривають найважчі бої
23:11
"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
23:06
Економічні новини 17 серпня: Боголюбов відсудив у Приватбанка готель "Мир"
Усі новини...