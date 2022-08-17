"Довічна пенсія та санаторій": ЗМІ дізналися, що обіцяє РФ учасникам "добробатів" в Україні

У регіонах РФ продовжують формувати "добровольчі батальйони" для відправки в Україну, обіцяючи учасникам довічні пенсії для всіх членів сім'ї, санаторій, зарахування дітей до університетів, 10 млн руб за поранення у бою та ще стільки ж – за смерть.

Джерело: "Медуза" з посиланням на аудіозапис із зустрічі потенційних добровольців із військовим комісаріатом у Томській області Росії

Деталі: Один із працівників підприємства у Томській області передав ЗМІ запис із зустрічі з представниками військкомату, які агітували томичів стати учасниками батальйону "Тоян".

За словами співрозмовника "Медузи", їм пропонували підписати контракт на шість місяців і на добровільних засадах піти в тил. У батальйон набирають чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань. У військкоматі зазначили, що служба буде особливо "привабливою" для тих, хто не дослужив до кінця в армії, або з ким Міноборони чи Росгвардія розірвали контракт.

Пряма мова: "Таких кандидатів навіть зі знятою, погашеною статтею (судимістю - ред.) теж розглядаємо.

Батальйон формується зараз дуже швидко. Набір буде припинено приблизно за тиждень, можливо, десять днів. Бо кандидати йдуть. Швидко, швидко йде набір".

Деталі: Військкомат дав присутнім "100-відсоткову" гарантію, що службу "Тояна" проходитиме лише в тилу, і на передову добровольців ніхто не відправить, оскільки "це прописано у контракті".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Завданням цього батальйону є тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони відносяться до матеріально-технічного забезпечення. Ось такий батальйон нам дістався".

Деталі: Судячи з аудіозапису зустрічі, перед відправкою до України вони пройдуть щонайменше двотижневу підготовку. Учасників забезпечують формою, обмундируванням, "познайомлять із технікою та об'єктами, де проходитиме служба".

Військовослужбовцям обіцяють виплачувати щомісяця близько 220 тисяч рублів (133 тисячі гривень). Суму розраховують виходячи із звання та надбавок від регіональної влади.

Далі, за інформацією "Медузи", добровольцям обіцяють статус учасників бойових дій і всі належні пільги, зокрема довічну пенсію, щорічне санаторно-курортне лікування і для добровольця, і для його сім'ї, а також позаконкурсне зарахування дітей на бюджетні місця до університетів. Добровольців також запевняють, що якщо вони повернуться, то одразу будуть прийняті назад на роботу.

У разі поранення військовослужбовцю обіцяють близько 5-10 мільйонів рублів, а у разі смерті - 5 мільйонів рублів від президента РФ, страховку близько 3 мільйонів 900 тисяч рублів і ще виплату теж близько 3 мільйонів рублів.

Також, за словами представника військкомату, у Новосибірській області зараз формується іменний батальйон "спецназу", проте жителі Томської області потрапити до нього не можуть.

Передісторія: