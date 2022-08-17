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"Пожизненная пенсия и санаторий": СМИ узнали, что обещает РФ участникам "добробатов" в Украине

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 15:42
Пожизненная пенсия и санаторий: СМИ узнали, что обещает РФ участникам добробатов в Украине
Оккупанты, фото Силы обороны Запорожского края

В регионах РФ продолжают формировать "добровольческие батальоны" для отправки в Украину, обещая участникам пожизненные пенсии для всех членов семьи, санаторий, зачисление детей в университеты, 10 миллионов за ранение в бою и еще столько же – за смерть.

Источник: Медуза со ссылкой на аудиозапись со встречи потенциальных добровольцев с военным комиссариатом в Томской области России

Детали: Один из работников предприятия в Томской области передал СМИ запись со встречи с представителями военкомата, которые агитировали томичей стать участниками батальона "Тоян".

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По словам собеседника "Медузы", им предлагали подписать контракт на шесть месяцев и на добровольной основе пойти в тыл.  В батальон набирают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний. В военкоме отметили, что служба будет особенно "привлекательной" для тех, кто не дослужил до конца в армии, или с кем Минобороны или Росгвардия расторгли контракт. 

Прямая речь: "Таких кандидатов — даже со снятой, погашенной статьей (судимостью - ред.) — тоже рассматриваем.

Батальон формируется сейчас, очень быстро. Набор будет прекращен примерно через неделю, может быть, десять дней. Потому что кандидаты идут. Быстро, стремительно идет набор".

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Детали: Военком дал присутствующим "100-процентную" гарантию, что служба "Тояна" будет проходить только в тылу, и на передовую добровольцев никто не отправят, так как это прописано в контракте.

Прямая речь: Задачи этого батальона — тыловое обеспечение жизнедеятельности войсковой части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и так далее. Должностей на самом деле много, они все относятся к материально-техническому обеспечению. Вот такой батальон нам достался". 

 

Детали: Судя по аудиозаписи встречи, перед отправкой в Украину они пройдут не менее чем двухнедельную подготовку. Участников обеспечат формой, обмундированием, "познакомят с техникой и объектами, где будет проходить служба".

Военнослужащим обещают выплачивать ежемесячно порядка 220 тысяч рублей (133 тысяч грн). Сумму рассчитывают исходя из звания и надбавок о региональных властей.

Далее, по информации Медузы, добровольцам обещают статус участников боевых действий и все положенные льготы, в частности пожизненную пенсию, ежегодное "санаторно-курортное лечение" и для добровольца, и для его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в университеты. Добровольцев заверяют, что если вернутся, то сразу будут приняты обратно на работу. 

В случае ранения военнослужащему обещают порядка 5–10 миллионов (рублей - ред, а в случае смерти — 5 миллионов рублей от президента РФ, страховку порядка 3 миллионов 900 тысяч рублей и еще выплату тоже порядка 3 миллионов рублей. Кроме того, всем членам семьи обещают "пожизненную пенсию".

Также, по словам представителя военкомата, в Новосибирской области сейчас формируется именной батальон "спецназа", однако жители Томской области попасть в него не могут.  

Предыстория:

  • В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России приступили к скрытой мобилизации, формируя так называемые "добровольческие батальоны".
  • Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

Темы: Росcиямобилизация
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