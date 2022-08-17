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РосЗМІ повідомили про призначення нового командувача Чорноморського флоту РФ

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 16:06
Фото: РИА Новости

Членам військової ради Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі представили нового командувача - віце-адмірала Віктора Соколова.

Джерело: російський пропагандистське агентство "РИА Новости", яке посилається на джерела

Деталі: Вказується, що членам військової ради пройшло подання, а публічного заходу представлення на посаду не було, і, напевно, не буде у зв'язку із запровадженим у місті "жовтого рівня терористичної небезпеки".

Інше джерело, знайоме особисто із Соколовим відзначило, що в умовах, коли йде війна, ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення – це нормально.

Що цьому передувало:

  • 31 липня російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого атакували штаб Чорноморського флоту, запустили із Севастополя.

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Теми: флотКрим
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