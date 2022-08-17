Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ сообщили о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 16:06

Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего - вице-адмирала Виктора Соколова.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылающееся на источники

Детали: Указывается, что членам военного совета прошло представление, но публичного мероприятия представления на должность не было, и, наверное, не будет в связи с введенным в городе "желтым уровнем террористической опасности".

Другой источник, знакомый лично с Соколовым, отметил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях – это нормально.

Что этому предшествовало:

31 июля российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого атаковали штаб Черноморского флота, запустили из Севастополя.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: флотКрым
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

Все новости...
флот
ЕС передал Украине четыре катера для охраны государственной границы
В Севастополе заметили подбитый корабль флота РФ – СМИ
Отец срочника из крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти: прошло 110 дней
Последние новости
04:05
Кулеба призвал дать больше оружия Украине после удара РФ по Харькову
03:00
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
Все новости...