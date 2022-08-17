РосСМИ сообщили о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ

Членам военного совета Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе представили нового командующего - вице-адмирала Виктора Соколова.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылающееся на источники

Детали: Указывается, что членам военного совета прошло представление, но публичного мероприятия представления на должность не было, и, наверное, не будет в связи с введенным в городе "желтым уровнем террористической опасности".

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Другой источник, знакомый лично с Соколовым, отметил, что в условиях, когда идет война, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях – это нормально.

Что этому предшествовало:

31 июля российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого атаковали штаб Черноморского флота, запустили из Севастополя.