Артилеристи ВМС вкотре "демілітарізували" групу окупантів

У вівторок артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються".

Нагадаємо:

Нещодавно морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, знищили техніку та живу силу ворога, а також взяли в полон трьох людей.