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Артилеристи ВМС вкотре "демілітарізували" групу окупантів

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 16:44
Скрін з відео ВМС

У вівторок артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються".

Нагадаємо: 

  • Нещодавно морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.
  • На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, знищили техніку та живу силу ворога, а також взяли в полон трьох людей.

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Теми: війна
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