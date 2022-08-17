Артилеристи ВМС вкотре "демілітарізували" групу окупантів
Середа, 17 серпня 2022, 16:44
У вівторок артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.
Джерело: ВМС у Telegram
Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються".
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Нагадаємо:
- Нещодавно морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.
- На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, знищили техніку та живу силу ворога, а також взяли в полон трьох людей.