Артилеристи ВМС вкотре "демілітарізували" групу окупантів

У вівторок артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються".

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