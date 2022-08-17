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Артиллеристы ВМС "демилитаризовали" группу оккупантов

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 16:44
Артиллеристы ВМС демилитаризовали группу оккупантов
Скрин из видео ВМС

Во вторник артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются".

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Напомним:

  • Недавно морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.
  • На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, уничтожили технику и живую силу врага, а также взяли в плен трех человек.

Темы: война
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