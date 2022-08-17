Артиллеристы ВМС "демилитаризовали" группу оккупантов

Во вторник артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются".

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Напомним: