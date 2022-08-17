Артиллеристы ВМС "демилитаризовали" группу оккупантов

Во вторник артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются".

Напомним:

Недавно морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, уничтожили технику и живую силу врага, а также взяли в плен трех человек.