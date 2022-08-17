Мер Мелітополя повідомив про нову "бавовну" в окупованій росіянами Кирилівці
Середа, 17 серпня 2022, 22:29
В окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи на об’єктах, які "віджали" російські військові.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров
Пряма мова: "Чергова бавовна для русні у Кирилівці! Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають.
Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця".
Деталі: Федоров не вказав, що спричинило вибухи і де саме.
Передісторія:
- Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці пролунали вибухи. Тоді Федоров натякнув, що там вибухнула військова техніка окупантів.
- У травні Запорізька ОДА повідомляла, що на базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.
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