Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Мелітополя повідомив про нову "бавовну" в окупованій росіянами Кирилівці

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 22:29
Мер Мелітополя повідомив про нову бавовну в окупованій росіянами Кирилівці

В окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи на об’єктах, які "віджали" російські військові.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Чергова бавовна для русні у Кирилівці! Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають.

Реклама:

Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця".

Деталі: Федоров не вказав, що спричинило вибухи і де саме.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці пролунали вибухи. Тоді Федоров натякнув, що там вибухнула військова техніка окупантів.
  • У травні Запорізька ОДА повідомляла, що на базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.

Теми: РосіявійнаМелітополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: