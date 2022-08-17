Мэр Мелитополя сообщил о новой "Бавовне" в оккупированной россиянами Кирилловке

В оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы на объектах, которые "отжали" российские военные.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Очередная бавовна для русни в Кирилловке! В этом году рашисты лишили более 5 миллионов человек курорта на Азовском побережье. Вместо этого "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают.

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Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом поджигает не только солнце".

Детали: Федоров не указал, что повлекло за собой взрывы и где именно.

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