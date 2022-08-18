Ранковий обстріл Харкова: одна людина загинула, поранених уже 18

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Слобідського району Харкова зросла до 18-ти, одна людина загинула. Також зросла до 20-ти кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Салтівського району міста.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 07:16 і ДСНС у Харківській області

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, із них 2 дитини. 1 людина загинула.

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Тероризм росіян не має меж!".

Деталі: Російські війська з вечора обстріляли три райони Харкова.

Увечері 17 серпня вони обстріляли Салтівський район міста і влучили в гуртожиток, де проживали люди з порушеннями слуху. За даними ДСНС, о 23:38 пожежу локалізували, вранці продовжується гасіння окремих осередків пожежі та пошук людей під завалами.

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За попередніми даними, в результаті руйнування житлового будинку загинуло 7 та постраждало 20 осіб, із них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи (раніше було відомо про 13 постраждалих).

А з 04:32 ранку 18 серпня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову: влучили по Слобідському та Холодногірському районах. Раніше було відомо про 5 поранених.

У Холодногірському районі після обстрілу сталася велика пожежа й обвал в адміністративній будівлі, полум'я охопило близько півтора десятка машин біля будівлі.

В останні дні Харків знову зазнає інтенсивних обстрілів не лише вночі, а й вдень.