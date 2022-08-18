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Утренний обстрел Харькова: один человек погиб, раненых уже 18

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 07:35
Салтовский район Харькова после обстрела, фото ГСЧС

Число раненых в результате утренних обстрелов Слободского района Харькова возросло до 18-ти, один человек погиб. Также возросло до 20-ти количество пострадавших от вечернего обстрела Салтовского района города.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 07:16 и ГСЧС в Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. По состоянию на данный момент 18 раненых, 2 из них – дети. 1 человек погиб.

Терроризм россиян не имеет предела!".

Детали: Российские войска с вечера обстреляли три района Харькова.

Вечером 17 августа они обстреляли Салтовский район города и попали в общежитие, где проживали люди с нарушениями слуха. По данным ГСЧС, в 23:38 пожар локализовали, утром продолжается тушение отдельных очагов пожара и поиск людей под завалами.

По предварительным данным, в результате разрушения жилого дома погибли 7 и пострадали 20 человек, из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека (ранее было известно о 13 пострадавших).

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А с 04:32 утра 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову: попали по Слободскому и Холодногорскому районам. Ранее было известно о 5 раненых.

В Холодногорском районе после обстрела произошел большой пожар и обрушение в административном здании, пламя охватило около полутора десятков машин возле здания.

В последние дни Харьков снова подвергается интенсивным обстрелам не только ночью, но и днем.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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