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Зупинка ЗАЕС наблизить радіаційну катастрофу – Енергоатом

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 14:50
Фото з Telegram Енергоатома

НАЕК "Енергоатом" наголошує, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС".

Деталі: В НАЕК також нагадали, що окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.

Зазначається, що росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від енергосистемою України і підключити її до Криму.

В Енергоатомі додали – якщо ЗАЕС не матиме зв’язку з українською енергосистемою, то перейде в режим блекауту, а це все зробить можливим її підключення до енергосистеми Росії.

"Саме так здійснюється ядерний тероризм. І рашисти тероризують та шантажують не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії.

Потрібно негайно вивести російські війська з території ЗАЕС і повернути її під повний контроль України! Тільки це зможе гарантувати безпечне функціонування атомного об’єкту", – переконані в НАЕК.

Читайте також: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомУкраїнавійна
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