Зупинка ЗАЕС наблизить радіаційну катастрофу – Енергоатом
НАЕК "Енергоатом" наголошує, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.
Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram
Дослівно Енергоатом: "Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС".
Деталі: В НАЕК також нагадали, що окупанти втручаються у процес керування атомним об’єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.
Зазначається, що росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від енергосистемою України і підключити її до Криму.
В Енергоатомі додали – якщо ЗАЕС не матиме зв’язку з українською енергосистемою, то перейде в режим блекауту, а це все зробить можливим її підключення до енергосистеми Росії.
"Саме так здійснюється ядерний тероризм. І рашисти тероризують та шантажують не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії.
Потрібно негайно вивести російські війська з території ЗАЕС і повернути її під повний контроль України! Тільки це зможе гарантувати безпечне функціонування атомного об’єкту", – переконані в НАЕК.
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Передісторія:
- 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.
- До того у Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.