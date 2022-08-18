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Остановка ЗАЭС приблизит радиационную катастрофу – Энергоатом

Ирина БалачукЧетверг, 18 августа 2022, 14:50
Остановка ЗАЭС приблизит радиационную катастрофу – Энергоатом
Фото из Telegram Энергоатома

НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС".

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Детали: В НАЭК также напомнили, что оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, что уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС.

Отмечается, что россияне хотят отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины и подключить ее к Крыму.

В Энергоатоме добавили – если ЗАЭС не будет иметь связи с украинской энергосистемой, то перейдет в режим блекаута, а это все сделает возможным ее подключение к энергосистеме России.

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"Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии.

Необходимо немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет обеспечить безопасное функционирование атомного объекта", – убеждены в НАЭК.

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Предыстория:

  • 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.
  • До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомУкраинавойна
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