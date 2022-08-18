Остановка ЗАЭС приблизит радиационную катастрофу – Энергоатом

НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС".

Детали: В НАЭК также напомнили, что оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, что уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС.

Отмечается, что россияне хотят отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины и подключить ее к Крыму.

В Энергоатоме добавили – если ЗАЭС не будет иметь связи с украинской энергосистемой, то перейдет в режим блекаута, а это все сделает возможным ее подключение к энергосистеме России.

"Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии.

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Необходимо немедленно вывести российские войска с территории ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины! Только это сможет обеспечить безопасное функционирование атомного объекта", – убеждены в НАЭК.

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