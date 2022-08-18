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Росія погрожує зупинити ЗАЕС

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 12:08
Росія погрожує зупинити ЗАЕС
Фото із відкритих джерел

Російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

Пряма мова: "Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС".

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Деталі: Росія окупувала ЗАЕС ще на перших етапах війни і утримує на її території військову техніку і боєприпаси. Також неодноразово фіксували обстріли здійсненні саме із території ЗАЕС.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
  • 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де зустрінеться із президентами України та Туреччини. Під час зустрічі із Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни із Росією.
  • Раніше в ООН заявили, що можуть допомогти візиту МАГАТЕ Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через Україну, є надто небезпечною. 18 серпня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ особисто очолить місіюна Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН зазначили, що для безпеки ЗАЕС слід звідти вивести російські війська. Представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Теми: ЗАЕСРосіявійна
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