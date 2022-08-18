Росія погрожує зупинити ЗАЕС

Російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

Пряма мова: "Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС".

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Деталі: Росія окупувала ЗАЕС ще на перших етапах війни і утримує на її території військову техніку і боєприпаси. Також неодноразово фіксували обстріли здійсненні саме із території ЗАЕС.

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