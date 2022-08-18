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Міноборони РФ анонсує "масштабну провокацію" на ЗАЕС найближчими днями

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 11:59
Захоплена росіянами ЗАЕС, Defense Express

У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як заявляють у Міноборони країни-агресора, для підготовки так званої "провокації" українські бійці розгорнули у районі Запоріжжя пости радіаційного спостереження, а також організують тренування підрозділів територіальної оборони, артилерійської бригади та військових частин щодо дій в умовах радіаційного зараження місцевості.

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У Росії стверджують, що 19 серпня ЗСУ завдадуть артилерійських ударів по території ЗАЕС із Нікополя, а потім продемонструють ліквідацію наслідків аварії на АЕС.

Чому це важливо: Раніше ЗМІ опублікували інформацію, що окупанти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

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Передісторія:

  • 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де зустрінеться із президентами України та Туреччини. Під час зустрічі із Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни із Росією.
  • Раніше в ООН заявили, що можуть допомогти візиту МАГАТЕ у Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через Україну, є надто небезпечною. 18 серпня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ особисто очолить місію на Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН зазначили, що для безпеки ЗАЕС слід звідти вивести російські війська. Представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

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Теми: АЕСРосіяООНЗапорізька область
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