Міноборони РФ анонсує "масштабну провокацію" на ЗАЕС найближчими днями

У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як заявляють у Міноборони країни-агресора, для підготовки так званої "провокації" українські бійці розгорнули у районі Запоріжжя пости радіаційного спостереження, а також організують тренування підрозділів територіальної оборони, артилерійської бригади та військових частин щодо дій в умовах радіаційного зараження місцевості.

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У Росії стверджують, що 19 серпня ЗСУ завдадуть артилерійських ударів по території ЗАЕС із Нікополя, а потім продемонструють ліквідацію наслідків аварії на АЕС.

Чому це важливо: Раніше ЗМІ опублікували інформацію, що окупанти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

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