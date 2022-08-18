Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 15:51
Фото: Енергоатом

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що Москва не сприймає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Нечаєва: "Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою".

Деталі: У той же час Москва очікує поїздку інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС "найближчим часом".

Передісторія:

  • 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.
  • В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"

мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

Усі новини...
ЗАЕС
Окупанти анонсували онлайн-трансляцію з ЗАЕС "для своїх"
Персонал ЗАЕС просить світ запобігти катастрофі, на порядок гіршій за Чорнобиль
Зупинка ЗАЕС наблизить радіаційну катастрофу – Енергоатом
Останні новини
05:10
Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики
04:11
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
03:58
США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби
03:16
Росіяни обстрілюють Нікополь зі ствольної артилерії – РВА
02:18
США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ
01:40
Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"
00:42
На Сумщині за добу – 100 ворожих прильотів
23:48
мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога
23:43
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
23:11
На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
Усі новини...