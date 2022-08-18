Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що Москва не сприймає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Нечаєва: "Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою".

Деталі: У той же час Москва очікує поїздку інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС "найближчим часом".

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