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Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 15:51
Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що Москва не сприймає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Нечаєва: "Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою".

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Деталі: У той же час Москва очікує поїздку інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС "найближчим часом".

Передісторія:

  • 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.
  • В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко. 

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Теми: ЗАЕСРосіяУкраїна
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