Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що Москва не сприймає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Нечаєва: "Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою".

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Деталі: У той же час Москва очікує поїздку інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС "найближчим часом".

Передісторія:

42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і ЄС. В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.