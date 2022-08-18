Росія відмовилась створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
Четвер, 18 серпня 2022, 15:51
Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв заявив, що Москва не сприймає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Нечаєва: "Неприйнятні пропозиції щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Їх реалізація зробить станцію ще більш вразливою".
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Деталі: У той же час Москва очікує поїздку інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС "найближчим часом".
Передісторія:
- 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.
- В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.
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