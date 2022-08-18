Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва не воспринимает предложение о создании демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Нечаева: "Неприемлемые предложения относительно демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ​​еще более уязвимой".

Детали: В то же время Москва ожидает поездку инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС "в ближайшее время".

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