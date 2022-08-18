Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
Четверг, 18 августа 2022, 15:51
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва не воспринимает предложение о создании демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Нечаева: "Неприемлемые предложения относительно демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой".
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Детали: В то же время Москва ожидает поездку инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС "в ближайшее время".
Предыстория:
- 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.
- В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.
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