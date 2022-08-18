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Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Станислав ПогориловЧетверг, 18 августа 2022, 15:51
Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
Фото: Энергоатом

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва не воспринимает предложение о создании демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Нечаева: "Неприемлемые предложения относительно демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ​​еще более уязвимой".

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Детали: В то же время Москва ожидает поездку инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС "в ближайшее время".

Предыстория:

  • 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.
  • В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена ​​на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.

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Темы: ЗАЭСРосcияУкраина
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