Россия отказалась создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва не воспринимает предложение о создании демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Нечаева: "Неприемлемые предложения относительно демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ​​еще более уязвимой".

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Детали: В то же время Москва ожидает поездку инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС "в ближайшее время".

Предыстория:

42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.

В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена ​​на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.