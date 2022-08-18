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"Супутник Притули": у ЗСУ пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 16:52
Супутник Притули: у ЗСУ пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали
фото ICEYE

Супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: Комунікаційники вирішили уточнити та показати українцям, доступ до яких знімків отримають тепер Збройні сили України.

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Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

Дослівно: "Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди.

Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода".

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Що передувало: 18 серпня фонд Сергія Притули повідомив, що за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

Теми: арміяволонтериСергій Притула
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