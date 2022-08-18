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"Спутник Притулы": в ВСУ объяснили, какое космическое преимущество над врагом получили

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 16:52
фото ICEYE

Спутники ICEYE, один из которых купил фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Коммуникационщики решили уточнить и показать украинцам, доступ к каким именно снимкам получат теперь Вооруженные силы Украины.

Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях.

Дословно: "Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть... сквозь преграды.

То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха".

Что предшествовало: 18 августа фонд Сергея Притулы сообщил, что за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.

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Темы: армияволонтерыСергей Притула
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