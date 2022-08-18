Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Спутник Притулы": в ВСУ объяснили, какое космическое преимущество над врагом получили

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 августа 2022, 16:52
Спутник Притулы: в ВСУ объяснили, какое космическое преимущество над врагом получили
фото ICEYE

Спутники ICEYE, один из которых купил фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Коммуникационщики решили уточнить и показать украинцам, доступ к каким именно снимкам получат теперь Вооруженные силы Украины.

Реклама:

Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях.

Дословно: "Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть... сквозь преграды.

То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 18 августа фонд Сергея Притулы сообщил, что за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.

Темы: армияволонтерыСергей Притула
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
армия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: