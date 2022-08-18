Зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша у Львові тривала 40 хвилин
Четвер, 18 серпня 2022, 19:11
Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.
Джерело: повідомлення турецького агентства Anadolu
Деталі: У Львові завершилася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Зустріч у палаці Потоцьких проходила у закритому для преси режимі та тривала 40 хвилин.
На зустрічі також були присутні глави МЗС, Міноборони і Мінінфраструктури Туреччини і України.
Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.