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Зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша у Львові тривала 40 хвилин

Олександр ШумілінЧетвер, 18 серпня 2022, 19:11
Фото: Анадолу

Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.

Джерело: повідомлення турецького агентства Anadolu

Деталі: У Львові завершилася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Зустріч у палаці Потоцьких проходила у закритому для преси режимі та тривала 40 хвилин.

На зустрічі також були присутні глави МЗС, Міноборони і Мінінфраструктури Туреччини і України.

Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.

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Теми: ЛьвівЗеленськийЕрдоганООН
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