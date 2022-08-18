Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша у Львові тривала 40 хвилин

Олександр ШумілінЧетвер, 18 серпня 2022, 19:11
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша у Львові тривала 40 хвилин
Фото: Анадолу

Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.

Джерело: повідомлення турецького агентства Anadolu

Деталі: У Львові завершилася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Реклама:

Зустріч у палаці Потоцьких проходила у закритому для преси режимі та тривала 40 хвилин.

На зустрічі також були присутні глави МЗС, Міноборони і Мінінфраструктури Туреччини і України.

Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛьвівЗеленськийЕрдоганООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Львів
Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
У Львові обстежать всі балкони будинків
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: