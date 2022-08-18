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Встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттереша во Львове длилась 40 минут

Александр ШумилинЧетверг, 18 августа 2022, 19:11
Встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттереша во Львове длилась 40 минут

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш общались во Львове в течение 40 минут.

Источник: сообщение турецкого агентства Anadolu

Детали: Во Львове завершилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

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Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для печати режиме и длилась 40 минут.

На встрече также присутствовали главы МИД, Минобороны и Мининфраструктуры Турции и Украины.

До этого Зеленский провел отдельные двусторонние встречи с Эрдоганом и Гуттерешем.

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Темы: ЛьвовЗеленскийЭрдоганООН
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