Встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттереша во Львове длилась 40 минут
Четверг, 18 августа 2022, 19:11
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш общались во Львове в течение 40 минут.
Источник: сообщение турецкого агентства Anadolu
Детали: Во Львове завершилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для печати режиме и длилась 40 минут.
На встрече также присутствовали главы МИД, Минобороны и Мининфраструктуры Турции и Украины.
До этого Зеленский провел отдельные двусторонние встречи с Эрдоганом и Гуттерешем.
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