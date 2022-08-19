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У Миколаєві прогриміли вибухи, дві ракети С-300 по "Могилянці" – мер

П'ятниця, 19 серпня 2022, 04:11
Миколаїв після обстрілів, ілюстративне фото

Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву, вибухи пролунали близько 4 ранку.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Оновлення: Згодом Сєнкевич повідомив, що росіяни вдруге обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили.  

"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", – написав Сєнкевич о 07:08.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили обстріляли вдруге
Чорноморський національний університет імені Петра Могили обстріляли вдруге
Фото Олександра Сєнкевича

Чорноморський національний університет імені Петра Могили вже зазнавав обстрілу в ніч на 17 серпня. 

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Теми: Миколаїввійнаобстріл
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