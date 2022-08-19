В Николаеве прогремели взрывы, две ракеты С-300 по "Могилянке" – мэр

Ночью 19 августа враг в очередной раз открыл огонь по Николаеву, взрывы прогремели около 4 утра.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Обновление: Позже Сенкевич сообщил, что россияне второй раз обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы", – написал Сенкевич в 07:08.

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы обстреляли второй раз Фото Александра Сенкевича

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы уже подвергался обстрелу в ночь на 17 августа.