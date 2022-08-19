В Николаеве прогремели взрывы, две ракеты С-300 по "Могилянке" – мэр
Пятница, 19 августа 2022, 04:11
Ночью 19 августа враг в очередной раз открыл огонь по Николаеву, взрывы прогремели около 4 утра.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь: "Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
Обновление: Позже Сенкевич сообщил, что россияне второй раз обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.
"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы", – написал Сенкевич в 07:08.
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы уже подвергался обстрелу в ночь на 17 августа.