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В Николаеве прогремели взрывы, две ракеты С-300 по "Могилянке" – мэр

Пятница, 19 августа 2022, 04:11
В Николаеве прогремели взрывы, две ракеты С-300 по Могилянке – мэр
Николаев после обстрелов, иллюстративное фото

Ночью 19 августа враг в очередной раз открыл огонь по Николаеву, взрывы прогремели около 4 утра.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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Обновление: Позже Сенкевич сообщил, что россияне второй раз обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. 

"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы", – написал Сенкевич в 07:08.

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы обстреляли второй раз
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы обстреляли второй раз
Фото Александра Сенкевича

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы уже подвергался обстрелу в ночь на 17 августа.

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Темы: Николаеввойнаобстрел
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