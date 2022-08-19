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Армія РФ вдарила по навчальних закладах у Краматорську і Миколаєві

Олена РощінаП'ятниця, 19 серпня 2022, 07:22
Армія РФ вдарила по навчальних закладах у Краматорську і Миколаєві
Наслідки удару по Краматорську, фото Краматорської міськради

Російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Миколаєву, поціливши у навчальні заклади.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Гончаренка: "Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв".

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Деталі: Судячи з фотографій, постраждали Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, а також Донбаська державна машинобудівна академія.

Краматорськ після ракетного удару
Краматорськ після ракетного удару
Фото міськради
 
 
 

Пряма мова Сєнкевича: "Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби".

Чорноморський національний університет імені Петра Могили після обстрілу
Чорноморський національний університет імені Петра Могили після обстрілу
Фото з Телеграм-каналу Олександра Сєнкевича

Деталі: Російські загарбники вже били по Чорноморському національному університету імені Петра Могили два дні тому: під час нічних обстрілів Миколаєва 17 серпня.

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Теми: КраматорськМиколаїввійнаосвіта
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