Армия РФ ударила по учебным заведениям в Краматорске и Николаеве

Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, попав в учебные заведения.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Гончаренко: "Утренний удар по Краматорску. оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв".

Детали: Судя по фотографиям, пострадали Краматорский профессиональный колледж технологий и дизайна, а также Донбасская государственная машиностроительная академия.

Краматорск после ракетного удара Фото горсовета

Прямая речь Сенкевича: "Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы".

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы после обстрела Фото из Телеграм-канала Александра Сенкевича

Детали: Российские захватчики уже били по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы два дня назад: во время ночных обстрелов Николаева 17 августа.