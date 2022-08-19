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Армия РФ ударила по учебным заведениям в Краматорске и Николаеве

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 07:22
Армия РФ ударила по учебным заведениям в Краматорске и Николаеве
Последствия удара по Краматорску, фото Краматорского горсовета

Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, попав в учебные заведения.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Гончаренко: "Утренний удар по Краматорску. оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв".

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Детали: Судя по фотографиям, пострадали Краматорский профессиональный колледж технологий и дизайна, а также Донбасская государственная машиностроительная академия.

Краматорск после ракетного удара
Краматорск после ракетного удара
Фото горсовета
 
 
 

Прямая речь Сенкевича: "Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы".

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы после обстрела
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы после обстрела
Фото из Телеграм-канала Александра Сенкевича

Детали: Российские захватчики уже били по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы два дня назад: во время ночных обстрелов Николаева 17 августа.

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Темы: КраматорскНиколаеввойнаобразование
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