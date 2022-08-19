Армия РФ ударила по учебным заведениям в Краматорске и Николаеве
Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, попав в учебные заведения.
Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, городской глава Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь Гончаренко: "Утренний удар по Краматорску. оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв".
Детали: Судя по фотографиям, пострадали Краматорский профессиональный колледж технологий и дизайна, а также Донбасская государственная машиностроительная академия.
Прямая речь Сенкевича: "Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы".
Детали: Российские захватчики уже били по Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы два дня назад: во время ночных обстрелов Николаева 17 августа.