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Путин планирует приехать на саммит G20, куда приглашен Зеленский

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 10:31
Путин планирует приехать на саммит G20, куда приглашен Зеленский
Getty Images

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит "Группы двадцати" на Бали в ноябре.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News, пишет "Европейская правда".

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – отметил президент Индонезии.

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Это впервые лидер Индонезии, принимающей встречу G20, подтвердил, что оба главы государств планируют появиться на ноябрьском саммите.

Спикер Кремля отказался от комментариев агентству, но другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин планирует посетить встречу лично.

Будучи главой G20 в этом году, Индонезия столкнулась с давлением со стороны западных стран, чтобы отозвать приглашение Путину на встречу из-за его вторжения в Украину.

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Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

Джоко Видодо хочет позиционировать себя как посредника между Украиной и Россией, за последние месяцы он встретился с украинским и российским президентами, чтобы призвать прекратить войну и ослабить глобальный продовольственный кризис.

Президент Зеленский заявлял, что участие Украины на осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Темы: ПутинЗеленский
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