Росіяни в Мелітополі готують "референдум на дому", щоб приховати низьку явку – Спротив
Російські окупанти планують провести свій псевдореферендум за приєднання до Росії за місцем проживання в окупованому Мелітополі.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Центр національного спротиву: "У Мелітополі росіяни мають намір провести свій псевдореферендум за місцем проживання "виборців". Пародію на волевиявлення окупанти хочуть провести в період з 11 до 17 вересня".
Деталі: Зазначається, що росіяни запланували "прихований референдум", бо розуміють, що не мають достатньої кількості прихильників навіть для створення ілюзії підтримки.
Щоб приховати низьку явку, мешканців будуть "опитувати" за місцем проживання.
У Центрі національного спротиву підкреслили, що так званий "референдум" має на меті лише пропагандистську функцію – його результат ніяк не вплине на рішення Кремля окупувати територію.
Щоб не під підігравати пропагандистам, мешканців закликають евакуюватись з регіону. Якщо такої можливості немає, то жителям радять не відчиняти дверей окупантам або залишити місто на період, коли планується "референдум".
Передісторія:
- Раніше американський Інститут дослідження війни повідомляв, що окупанти можуть запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для збору розвідданих.