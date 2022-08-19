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Росіяни в Мелітополі готують "референдум на дому", щоб приховати низьку явку – Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 19 серпня 2022, 10:44
Фото РИА Новости

Російські окупанти планують провести свій псевдореферендум за приєднання до Росії за місцем проживання в окупованому Мелітополі.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Центр національного спротиву: "У Мелітополі росіяни мають намір провести свій псевдореферендум за місцем проживання "виборців". Пародію на волевиявлення окупанти хочуть провести в період з 11 до 17 вересня".

Деталі: Зазначається, що росіяни запланували "прихований референдум", бо розуміють, що не мають достатньої кількості прихильників навіть для створення ілюзії підтримки.

Щоб приховати низьку явку, мешканців будуть "опитувати" за місцем проживання.

У Центрі національного спротиву підкреслили, що так званий "референдум" має на меті лише пропагандистську функцію – його результат ніяк не вплине на рішення Кремля окупувати територію.

Щоб не під підігравати пропагандистам, мешканців закликають евакуюватись з регіону. Якщо такої можливості немає, то жителям радять не відчиняти дверей окупантам або залишити місто на період, коли планується "референдум".

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Теми: МелітопольокупаціяРосіяреферендум
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