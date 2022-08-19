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Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 10:44
Фото РИА Новости

Российские оккупанты планируют провести свой псевдореферендум за присоединение к России по месту жительства в оккупированном Мелитополе.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Центр национального сопротивления: "В Мелитополе россияне намерены провести свой псевдореферендум по месту жительства избирателей. Пародию на волеизъявление оккупанты хотят провести в период с 11 по 17 сентября".

Детали: Отмечается, что россияне запланировали "скрытый референдум", потому что понимают, что у них нет достаточного количества сторонников даже для создания иллюзии поддержки.

Чтобы скрыть низкую явку, жителей будут опрашивать по месту жительства.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что так называемый "референдум" это всего лишь  пропаганда – его результат никак не повлияет на решение Кремля оккупировать территорию.

Чтобы не подыгрывать пропагандистам, жителей призывают эвакуироваться из региона. Если такой возможности нет, то жителям советуют не открывать двери оккупантам или покинуть город на период, когда планируется "референдум".

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Темы: МелитопольоккупацияРосcияреферендум
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