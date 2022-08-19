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Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 10:44
Россияне в Мелитополе готовят референдум на дому, чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление
Фото РИА Новости

Российские оккупанты планируют провести свой псевдореферендум за присоединение к России по месту жительства в оккупированном Мелитополе.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Центр национального сопротивления: "В Мелитополе россияне намерены провести свой псевдореферендум по месту жительства избирателей. Пародию на волеизъявление оккупанты хотят провести в период с 11 по 17 сентября".

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Детали: Отмечается, что россияне запланировали "скрытый референдум", потому что понимают, что у них нет достаточного количества сторонников даже для создания иллюзии поддержки.

Чтобы скрыть низкую явку, жителей будут опрашивать по месту жительства.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что так называемый "референдум" это всего лишь  пропаганда – его результат никак не повлияет на решение Кремля оккупировать территорию.

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Чтобы не подыгрывать пропагандистам, жителей призывают эвакуироваться из региона. Если такой возможности нет, то жителям советуют не открывать двери оккупантам или покинуть город на период, когда планируется "референдум".

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Темы: МелитопольоккупацияРосcияреферендум
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