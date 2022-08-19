Чорноморський флот РФ поповниться новими кораблями – тимчасовий командувач

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов заявив, що цього року флот поповниться новим озброєнням, у тому числі 12 кораблями та суднами.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", "Крыминформ"

Пряма мова Соколова: "Цього року сплановано постачання 33 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. З них 12 кораблів та суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки".

Що було раніше: Соколов призначений виконуючим обов’язки командувача ЧФ РФ з 10 серпня. Раніше він обіймав посаду начальника військово-морської академії РФ імені адмірала Кузнєцова.