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Чорноморський флот РФ поповниться новими кораблями – тимчасовий командувач

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 13:07
Фото: Wikipedia

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов заявив, що цього року флот поповниться новим озброєнням, у тому числі 12 кораблями та суднами.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", "Крыминформ"

Пряма мова Соколова: "Цього року сплановано постачання 33 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. З них 12 кораблів та суден забезпечення, 21 одиниця спеціальної техніки".

Що було раніше: Соколов призначений виконуючим обов’язки командувача ЧФ РФ з 10 серпня. Раніше він обіймав посаду начальника військово-морської академії РФ імені адмірала Кузнєцова.

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Теми: флотРосіявійна
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