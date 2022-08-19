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Черноморский флот РФ пополнится новыми кораблями – временный командующий

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 13:07
Фото: Wikipedia

Временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил, что в этом году флот пополнится новым вооружением, в том числе 12 кораблями и судами.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", "Крыминформ"

Прямая речь Соколова: "В этом году спланированы поставки 33 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Из них 12 кораблей и судов снабжения, 21 единица специальной техники".

Что предшествовало: Соколов назначен исполняющим обязанности командующего ЧФ РФ с 10 августа. Ранее он занимал должность начальника военно-морской академии РФ имени адмирала Кузнецова.

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Темы: флотРосcиявойна
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