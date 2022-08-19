Посилають на смерть і погрожують: іноземні легіонери скаржаться на керівництво розвідки в Україні – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, керівництво крила Інтернаціонального легіону, яке курує розвідка, нібито причетне до різних порушень, включаючи крадіжки та відправку непідготовлених солдатів на місії, а один з командирів є польским "гангстером".

Джерело: The Kyiv Independent з посиланням на учасників Інтернаціонального легіону, які говорили на умовах анонімності, Центр протидії дезінформації у Facebook

Деталі: За словами співрозмовників видання, звинувачення стосуються крила, яке координує Головне управління розвідки Міноборони України.

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The Kyiv Independent пише, що його учасники протягом 4 місяців повідомляли про неправомірну поведінку своїх командирів правоохоронним органам, Верховній Раді та Офісу президента, однак не побачили належної реакції. Крім того, за їхніми словами, учасникам Легіону погрожували за те, що вони висловилися.

Дослівно: "Влада в руках небагатьох людей: права рука Попика (майора Вадима Попика - ред.), майор Тарас Вашук (його солдати називають "молодим Тарасом"), офіцер-розвідник років 20-30, за словами іноземних бойовиків; Дядько Вашука, теж Тарас (його називають "старим Тарасом"), теж розвідник; та 60-річний "Саша Кучинський".

Керують підрозділом молодий Тарас, старий Тарас і Саша. Легіонери звинувачують трійцю в поганому плануванні бойових виходів, яке призводить до втрат особистого складу. Для двох Тарасів головні претензії стосуються того, що вони посилають солдатів на самогубні місії".

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Деталі: ЗМІ наводить розповідь американського військового про кілька завдань поблизу Миколаєва, де, за його словами, їх покинули та не хотіли евакуювати. Потім на те саме місце відправили іншу групу, хоча, як зазначає легіонер, це було самогубством.

Співрозмовники видання зауважують, що найбільше порушень має Кучинський, який є полковником.

За їхніми словами, він не тільки відправляв бійців "на смерть", але й давав завдання грабувати склади та робив антисемітські висловлювання на адресу американського єврея. Співрозмовник видання наголосив, що більше не стикався з таким серед українських військових. Кучинський спочатку також вимагав віддати частину спорядження, які купував солдат, а потім наставив на нього пістолет після відмови надати.

За словами іншого легіонера, Кучинський переслідував жінок-медиків у їхній частині, а у біді звертався за "прикриттям" до Тараса Вашука. Зіткнувшись зі звинуваченнями легіонерів, Кучинський відмовився їх коментувати.

Дослівно: "Як повідомили джерела Kyiv Independent у легіоні, Саша Кучинський – не справжнє ім’я чоловіка. Ймовірно, це колишній учасник злочинної організації з Польщі Пьотр Капусцінський, який втік до України після кількох сутичок із законом.

На прохання Kyiv Independent наші колеги з групи журналістських розслідувань Bellingcat порівняли фото Саші Кучинського, надані легіонерами, та фото Петра Капусцинського з польських ЗМІ. Результати підтверджують висновок, що на фотографіях зображена одна й та сама особа".

Деталі: Як пише видання, польська преса називає Капусцинського членом колись впливового польського угруповання "Банда Прушкува", відомим за прізвиськом "Брода". Капусцинський переховується від польської влади від 2014 року. Там він є у розшуку за шахрайство. В Україні – фігурує у кримінальних провадженнях за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Останню справу проти нього суд призупинив та навіть повернув йому заставу у 68 тисяч гривень, щойно Капусцинський вирішив стати до лав Інтернаціонального Легіону, за інформацію видання.

Капусцинський потрапив до підрозділу попри передбачену законом перевірку новобранців-іноземців, яка мала б виявити його кримінальне минуле.

За свідченнями військових, у червні вони отримали завдання від Кучинського – винести товари з торгівельного центру в Лисичанську Луганської області. Кучинський наказував брати переважно меблі та електроніку, які вантажили у автівки і везли у невідомому напрямку. Він також заохочував солдат брати собі все, що вони хочуть. Деякі солдати відмовилися грабувати торговельний центр. На відео, яке отримали в Kyiv Independent, чути, як військові пручаються наказу.

Легіонери також закидають керівництву розкрадання, адже регулярно бачили підозрілі переміщення зброї. Попри заповненість зброярень, амуніція часто не потрапляла до них. За словами легіонера з Колумбії, до Сєвєродонецька приїхала цивільна машина з тепловізорами, які не дійшли до солдатів через їхню нібито відсутність. Однак Кучинський пізніше запропонував військовослужбовцям Інтернаціонального легіону придбати ці тепловізори за $300.

Наразі Кучинський залишається на де-факто командній посаді в Легіоні, попри скарги підлеглих.

Легіонери запевняють, що не хотіли виносити проблеми на зовні, але скарги лише погіршили ситуацію. Зокрема, почався тиск і багато професійних військових з-поміж легіонерів покинули Україну, як йдеться в розслідуванні видання.

Довідково: У липні Центр протидії дезінформації попередив, що у медіа поширюють маніпулятивну інформацію про Інтернаціональний легіон України. Зокрема, серед неправдивих тверджень є те, що іноземців без бойового досвіду нібито відправляють на передову та використовують як "живий щит".

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