Посылают на смерть и угрожают: иностранные легионеры жалуются на руководство разведки в Украине – СМИ

По информации СМИ, руководство крыла Интернационального легиона, которое курируется разведкой, якобы причастно к многочисленным нарушениям, включая кражи и отправку неподготовленных солдат на миссии, а один из командиров является польским "гангстером".

Источник: The Kyiv Independent со ссылкой на участников Интернационального легиона, говоривших на условиях анонимности, Центр противодействия дезинформации в Facebook

Детали: По словам собеседников издания, обвинения касаются крыла, которое координирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

The Kyiv Independent пишет, что его участники на протяжении 4 месяцев сообщали о неправомерном поведении своих командиров правоохранительным органам, Верховной Раде и Офису президента, однако не увидели должной реакции. Кроме того, по их словам, участникам Легиона угрожали за то, что они высказались.

Дословно: "Власть в руках немногих людей: правая рука Попика (майора Вадима Попика – ред.), майор Тарас Вашук (его солдаты называют "молодым Тарасом"), офицер-разведчик лет 20-30, по словам иностранных боевиков; Дядя Вашука, тоже Тарас (его называют "старым Тарасом"), тоже разведчик; и 60-летний Саша Кучинский.

Руководят подразделением молодой Тарас, старый Тарас и Саша. Легионеры обвиняют троицу в разных проступках. Для двух Тарасов главные претензии касаются того, что они отправляют солдат на самоубийственные миссии".

Детали: СМИ приводит рассказ американского военного о нескольких задачах вблизи Николаева, где, по его словам, их покинули и не хотели эвакуировать.

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Собеседники издания отмечают, что больше всего нарушений у Саши Кучинского, который является полковником. По их словам, он не только отправлял бойцов "на смерть", но и давал задачу грабить склады и делал антисемитские высказывания в адрес американского еврея. Собеседник издания подчеркнул, что больше не сталкивался с таким среди украинских военных.

Кучинский, по его словам, сначала также требовал отдать часть снаряжения, которое покупал солдат, а затем наставил на него пистолет после отказа.

По словам другого легионера, Кучинский преследовал женщин-медиков в их части, а в беде обращался за прикрытием к Тарасу Вашуку. Столкнувшись с обвинениями легионеров, Кучинский отказался их комментировать.

Дословно: "Как сообщили источники Kyiv Independent в легионе, Саша Кучинский – не настоящее имя мужчины. Вероятно, это бывший участник преступной организации из Польши Петр Капусцинский, сбежавший в Украину после нескольких стычек с законом.

По просьбе Kyiv Independent наши коллеги из группы журналистских расследований Bellingcat сравнили фото Саши Кучинского, предоставленные легионерами, и фото Петра Капустинского из польских СМИ. Результаты подтверждают вывод, что на фотографиях изображен один и тот же человек".

Детали: Как пишет издание, польская пресса называет Капусцинского членом некогда влиятельной польской группировки "Банда Прушкува", известной по прозвищу "Брода". Капусцинский скрывается от польских властей с 2014 года. Там он находится в розыске за мошенничество. В Украине фигурирует в уголовных производствах за грабеж и незаконное обращение с оружием. Последнее дело против него суд приостановил и даже вернул ему залог в 68 тысяч гривен, как только Капусцинский решил стать в ряды Интернационального Легиона, за информацию издания.

Капусцинский попал в подразделение, несмотря на предусмотренную законом проверку новобранцев-иностранцев, которая должна была выявить его уголовное прошлое.

По словам военных, в июне они получили задачу от Кучинского – вынести товары из торгового центра в Лисичанске Луганской области. Кучинский приказывал брать преимущественно мебель и электронику, которые грузили в машины и увозили в неизвестном направлении. Он также поощрял солдат брать все, что они хотят. Некоторые солдаты отказались грабить торговый центр. На видео, которое получили в Kyiv Independent, слышно, как военные сопротивляются приказу.

Легионеры также обвиняют руководство в хищении, так как регулярно видели подозрительные перемещения оружия. Несмотря на заполненность оружейных, амуниция часто не попадала в них. По словам легионера из Колумбии, в Северодонецк приехала гражданская машина с тепловизорами, которые не дошли до солдат из-за их якобы отсутствия. Однако Кучинский позже предложил военнослужащим Интернационального легиона приобрести эти тепловизоры за $300.

Кучинский остается на де-факто командной должности в Легионе, несмотря на жалобы подчиненных.

Легионеры уверяют, что не хотели выносить проблемы, но жалобы только усугубили ситуацию. В частности, началось давление и многие профессиональные военные среди легионеров покинули Украину, как говорится в расследовании издания.

Справка: В июле Центр противодействия дезинформации предупредил, что в СМИ распространяют манипулятивную информацию об Интернациональном легионе Украины. В частности, среди ложных утверждений есть то, что иностранцев без боевого опыта якобы отправляют на передовую и используют как "живой щит".

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