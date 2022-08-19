Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни хочуть, щоб окупований Донбас відбудовували робітники з Північної Кореї

П'ятниця, 19 серпня 2022, 14:03
Росіяни хочуть, щоб окупований Донбас відбудовували робітники з Північної Кореї
Фото: gettyimages

Росіяни планують залучити північнокорейських робітники для відновлення постраждалих об’єктів на окупованій частині Донбасу.

Джерело: заступник глави Кабінету міністрів РФ Марат Хуснулін, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Зараз звернулися будівельники з КНДР із пропозицією (поїхати на Донбас – ред.). Я хочу сказати, що північнокорейські робітники дуже продуктивні у праці, у нас працюють у країні, ми знаємо їх. Вони вміють працювати. І якщо юридичних проблем не буде, я вважаю це за можливо".

Реклама:

Деталі: Хуснулін зауважив, що при цьому за вартістю ці робітники "вкладаються в наші витрати, наші кошториси".

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".
  • У липні ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДонбасПівнічна Кореявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: