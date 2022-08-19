Росіяни хочуть, щоб окупований Донбас відбудовували робітники з Північної Кореї

Росіяни планують залучити північнокорейських робітники для відновлення постраждалих об’єктів на окупованій частині Донбасу.

Джерело: заступник глави Кабінету міністрів РФ Марат Хуснулін, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Зараз звернулися будівельники з КНДР із пропозицією (поїхати на Донбас – ред.). Я хочу сказати, що північнокорейські робітники дуже продуктивні у праці, у нас працюють у країні, ми знаємо їх. Вони вміють працювати. І якщо юридичних проблем не буде, я вважаю це за можливо".

Деталі: Хуснулін зауважив, що при цьому за вартістю ці робітники "вкладаються в наші витрати, наші кошториси".

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