Россияне хотят, чтобы оккупированный Донбасс отстраивали рабочие из Северной Кореи

Россияне планируют привлечь северокорейских рабочих для восстановления пострадавших объектов на оккупированной части Донбасса.

Источник: заместитель главы Кабинета министров РФ Марат Хуснулин, цитируемый пропагандистским агентством "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным".

Детали: Хуснулин заметил, что при этом по стоимости эти рабочие "вкладываются в наши расходы, наши сметы".

Предыстория: