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Россияне хотят, чтобы оккупированный Донбасс отстраивали рабочие из Северной Кореи

Пятница, 19 августа 2022, 14:03
Россияне хотят, чтобы оккупированный Донбасс отстраивали рабочие из Северной Кореи
Фото: gettyimages

Россияне планируют привлечь северокорейских рабочих для восстановления пострадавших объектов на оккупированной части Донбасса.

Источник: заместитель главы Кабинета министров РФ Марат Хуснулин, цитируемый пропагандистским агентством "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным".

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Детали: Хуснулин заметил, что при этом по стоимости эти рабочие "вкладываются в наши расходы, наши сметы".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
  • В июле главарь боевиков Донецкой области Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государство" оккупированных регионов украинской области.

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Темы: ДонбассСеверная Кореявойна
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